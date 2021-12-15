Последнее обновление: 15.12.2021 08:19

Лукашенко подписал поправки в УК, предусматривающие тюрьму за призывы к санкциям

Лукашенко во вторник, 14 декабря, подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", согласно которому вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

За эти действия отныне грозит лишение свободы на срок до 6 лет, если призывы обращены к рядовым лицам; 10 лет, если они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; 12 лет, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.

Введение уголовной ответственности за призывы к санкциям является «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил», - говорится в официальном комментарии.

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