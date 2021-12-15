Последнее обновление: 15.12.2021 08:19

Музыкантов фолк-группы Irdorath осудили на 2 года после акций протеста в Беларуси

Суд в Минске приговорил лидеров музыкальной фэнтези-фолк-группы Irdorath Владимира и Надежду Калач, которые выступали на акциях протеста в 2020 году, к двум годам лишения свободы.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», музыкантам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и по ч. 2 ст. 342 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в таких действиях, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности).

По версии следствия, музыканты участвовали в акции протеста 16 августа, 6 сентября и 25 октября 2020 года.

Владимира и Надежду Калач, а также еще 14 человек задержали 2 августа. Шестерых человек обвинили в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, остальных — в неподчинении полиции во время задержания.

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