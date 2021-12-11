Суд в Петербурге продлил арест гражданки Беларуси, выдачи которой требует Минск

Василеостровский районный суд в Санкт-Петербурге продлил арест до 30 апреля 2022 года гражданке Беларуси Яне Пинчук, обвиняемой режимом Лукашенко в разжигании ненависти к сотрудникам милиции через Telegram-канал.

Белорусская сторона требует экстрадировать девушку, Пинчук подала заявление на статус беженца в России, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Петербурга, передает ТАСС.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Пинчук, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130, ч. 1 ст. 361-1 УК Республики Беларусь, сроком по 30.04.2022 г. Срок содержания Пинчук под стражей истекает 10 декабря 2021 года, однако указанного срока недостаточно для принятия решения о выдаче Пинчук и решения процедуры вопросов о ее фактической передаче запрашиваемой стороне", - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, Пинчук подала заявление на получение статуса беженца в России уже после задержания, которое произошло в начале ноября, в связи с чем суд не смог учесть этот факт при принятии решения о продлении ареста. Судьи могут принять во внимание заявление на получение статуса при принятии решения о выдаче девушки белорусской стороне, указали в пресс-службе.

Пинчук была задержана в своей квартире в Петербурге 1 ноября этого года в связи с поступившим запросом от белорусского Следственного комитета. Белорусские власти обвиняют девушку по пяти статьям УК РБ, все обвинения связываются с администрированием трех протестных Telegram-каналов.

5 мая 2021 года белорусское следствие привлекло Пинчук к уголовной ответственности, в этот же день она была объявлена в розыск, а 28 сентября в Беларуси ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечается в материалах пресс-службы судов Петербурга, Пинчук легально живет и работает в Санкт-Петербурге уже четыре года, однако заявления на получение российского гражданства она не подавала. О том, что ее разыскивают, обвиняемая узнала при задержании 1 ноября. Защита просила о более мягкой мере пресечения, так как в материалах дела отсутствовал сам запрос об экстрадиции.