Власти депортировали прожившего 30 лет в Беларуси кубинца из-за участия в протестах

Белоруске власти 10 декабря депортировали 56-летнего кубинца Роберто Вальдеса Касануэву, прожившего в синеокой 30 лет.

Роберто Касануэва был задержан 8 ноября 2020 года на воскресном марше и приговорен к 15 суткам административного ареста. В связи с нарушением миграционного законодательства он больше года провел в ЦИП на Окрестина в ожидании депортации.

Роберто работал графическим дизайнером, свободно говорит по-русски. В Беларуси остаются трое детей.

«Я сделала здесь все, что мог, очень надеюсь и мечтаю вскоре увидеть Беларусь с чистым небом без Лукашенко. Я ничуть не жалею о своей позиции, и если бы пришлось это повторить, то сделал бы даже больше", - написал в середине сентября Роберто Вальдес Касануэва.