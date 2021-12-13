Пресс-секретарь А1 арестован на 15 суток

Пресс-секретарь А1 Николай Бределев арестован на 15 суток, сообщил правозащитный центр «Весна», не указывая, по какой статье власти наказали сотрудника компании с австрийским капиталом.

Бределев был задержан 10 декабря. Согласно информации в провластных телеграм-каналах сотрудник А1 сливал данные о клиентах. Позже компания A1 Telekom Austria заявила о том, что у Бределева не было доступа к данным клиентов, и сообщила о начале внутренней проверки.

Тем временем, представители белорусских секс-меньшинств обвинили власти в насилии по признаку сексуальной ориентации к задержанному сотруднику.

«Это случилось 10 декабря, в Международный день прав человека. Задержанного пресс-секретаря компании А1 Николая Бределева заставили записать «покаяльное» видео, где он был вынужден говорить о своей сексуальной ориентации. Эксплуатация сексуальной ориентации стала в этом случае дополнительным основанием для изощрённых издевательств, а также психологического и, есть все основания полагать, физического давления», - говорится в заявлении белорусской фем-группы.