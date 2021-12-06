Последнее обновление: 06.12.2021 13:09

В Минске задержана группа лиц по подозрению в терроризме

Сотрудники МВД при силовой поддержке СПБТ «Алмаз», а также СОБРа внутренних войск МВД задержали группу лиц по подозрению в покушении на совершение акта терроризма

«В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти», - говорится в сообщении МВД Беларуси.

«Подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение. К преступлениям готовились тщательно – проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации», - также сказано в сообщении.

«16 августа текущего года в 01:18 сотрудники … Фрунзенского РУВД г.Минска в момент обхода прилегающей территории обнаружили горящий предмет. Милиционеры оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий», - сообщает МВД.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на совершение акта терроризма). Ответственность по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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