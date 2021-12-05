Последнее обновление: 05.12.2021 10:59

Власти Беларуси предъявили окончательное обвинение Софье Сапеге

Россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, предъявили окончательное обвинение.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники, обвинение девушке было предъявлено по уголовной статье о разжигании ненависти. Учитывая, что Сапега заключила досудебное соглашение со следствием, ей грозит минимальный срок, предусмотренный по этой статье, - шесть лет лишения свободы.

Экстрадировать в Россию девушку могут только после вынесения приговора. По словам адвоката Антона Гашинского, ее также могут помиловать решением Лукашенко.

С 20 октября Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана.

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