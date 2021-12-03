Власти Беларуси приговорили мать 5-х детей к четырем годам колонии

Минский городской суд 3 декабря вынес приговор политзаключенной матери пятерых детей Ольге Золотарь.

Ее признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования), ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 ст. 342 (пособничество к организации действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Ольга не признала вину ни по одной статье», - сообщает правозащитный центр «Весна».

Судья Анастасия Попко осудила Ольгу к четырем годам лишения свободы в условиях общего режима. Это на год меньше, чем просила у суда прокурор Жанна Баранова. На оглашении приговора Ольга попросила суд озвучить все обвинение, что заняло полтора часа.

Ольга Золотарь была задержана 18 марта. Сотрудники ГУБОПиК у нее дома провели обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор. На свободу она так и не вышла. Пресс-служба УВД Миноблисполкома сообщила, что женщину задержали "за активную протестную деятельность", она была администратором местного дворового чата и организовывала несанкционированные массовые мероприятия: чаепития, прогулки, концерты.

Как сообщил адвокат Ольги Андрей Мочалов, во время допросов Ольга заявляла, что в день задержания к ней применялась физическая сила. Адвокаты обнаружили у женщины синяки на руках и шее, синяки на ягодицах. Но в возбуждении уголовного дела по факту избиения Золотарь было отказано по причине того, что "телесные повреждения имели место до ее задержания".