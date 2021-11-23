Интерпол исключил из базы задержанного в Польше белоруса Макария Малаховского

Интерпол исключил из базы данных белоруса Макария Малаховского, который был задержан польской полицией 12 сентября 2021 года Генпрокуратуры Беларуси.

Он приехал в Польшу в ноябре 2020 года по гуманитарной визе. В Варшавской окружной прокуратуре Малаховский провел полдня, после чего был освобожден.

Как сообщил Алесь Михалевич, Генеральный секретариат Интерпола письмом уведомил удаление данных Малаховского из базы данных международного поиска, поскольку заведенное на него уголовное дело может быть политически мотивированным.