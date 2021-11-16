Генпрокуратура РБ направила в суд дело в отношении бывших работников Белтелекома

Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших работников Белтелекома, которые, согласно материалам дела, раскрыли персональные данные 150 граждан.

«В период с августа по ноябрь 2020 года они неправомерно через сеть Интернет передали администраторам telegram-каналов сведения о частной жизни более 150 граждан: журналистов, судей, работников прокуратуры, сотрудников органов внутренних дел, иных госслужащих», - говорится в сообщении.

«Разделяя и поддерживая взгляды в части совершения противоправных действий, [обвиняемые] связались с представителями названных ресурсов, действовавшими в составе организованной преступной группы, которым сообщили о возможности и желании сотрудничать, в том числе за вознаграждение», - отмечается в сообщении.

Обвиняемым инкриминированы: незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных; неправомерное завладение компьютерной информацией; пособничество в разжигании иной социальной вражды и розни, насилии и угрозе его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, угроза в отношении судьи.

Избранная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.