Политзаключенного Дедка приговорили к 5 годам колонии

Минский городской суд приговорил политзаключенного Николая Дедка к 5 годам исправительной колонии в условиях общего режима.

Дедок признан виновным на основании ч.3 ст.361, ч.1 ст.342, ч.1 ст.295-3 УК РБ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Политзаключенного обвинили в «распространении материалов, содержащих публичные призывы, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь; активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий; незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

В частности, утверждается, что Дедок в период с 4 августа по 1 ноября 2020 года в созданном им Telegram-канале «распространил материалы с призывами к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности РБ».

Кроме того, 23 августа 2020 года на территории Минска в ходе массовых мероприятий Николай Дедок «выходил на проезжую часть дороги, выкрикивал лозунги, блокировал и преграждал путь общественному и другому транспорту, на законные требования правоохранителей о прекращении противоправных действий не реагировал».

«Кроме этого, Дедок Н.А. изготовил и хранил бутылки со смесью бензина и минерального масла, одна из них относилась к предметам, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Они были обнаружены и изъяты сотрудниками милиции в ходе проведения обыска», - сказано в сообщении.

Николай Дедок уже год находится под стражей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.