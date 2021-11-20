Лукашенко признал избиения протестующих на Окрестина

Лукашенко в интервью BBC признал избиения протестующих на Окрестина, высказав при этом претензии к медиа, что те не показывали избитых силовиков.

Журналист BBC Стивен Розенберг напомнил об избиении беларусов и хотел показать Лукашенко видео/фото пострадавших, но тот остановил Розенберга.

«Не надо, не надо. Я это признаю. Признаю».

«Признаете?», - переспросил Розенберг.

«И в Окрестина получали там. И избитую милицию, вы только не по… Вы только бойцов из Окрестина не показывали, что они были избиты», – сказал Лукашенко.

Розенберг также поднял тему тотальной зачистки общественных организаций в Беларуси, отметив, что с лета в Беларуси были ликвидированы 270 НКО.

«Отвечаю на твой вопрос, не трудись», - перебил его Лукашенко

«Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки: НКО, НПО и прочие, которые вы финансировали», - заметил пенсионер.