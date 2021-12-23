В Минске задержана ведущий специалист по работе с клиентами

Белорусские силовики задержали еще одного сотрудника компании A1 – ведущего специалиста по работе с клиентами.

«Покаянное» видео девушки опубликовано в провластных телеграм-каналах.

На видео сотрудник А1 говорит, что в августе прошлого года участвовала в протестах в Минске, перекрывала движение, что отписалась от всех экстремистских телеграм-каналов.

Ранее, в Минске был задержан пресс-секретарь A1 Николай Бределев, которого вчера Лукашенко обвинил в сливах данных клиентов и назвал центральной фигурой всего.