В Гомеле по делу о терроризме задержан гражданин России

Правоохранительные органы Беларуси задержали имеющего вид на жительство гражданина РФ по уголовному делу о терроризме, возбужденному после поджога автомобиля милицейского начальника и прокола колес 39 троллейбусов. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на.

"Недавний пример - задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта", - сообщил начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников, которого цитирует БелТА.

"В настоящее время … в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма", - проинформировал он.