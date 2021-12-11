НАТО не будет отзывать приглашения Украине и Грузии вступить в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался выполнить требование России формально опровергнуть перспективу вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Позиция НАТО в отношении Украины остается неизменной, заявил Столтенберг в пятницу, 10 декабря, в Брюсселе.

"Мы не можем согласиться с тем, что РФ пытается восстановить систему, при которой державы вроде России имели сферы влияния, которые они держали под контролем и могли решать, что следует делать другим членам", - указал генсек НАТО. Он добавил, что речь идет о самой конкретной формулировке требований, предъявляемых до сих пор президентом РФ Владимиром Путиным США и их союзникам, передает DW.

Несколькими часами ранее министерство иностранных дел России потребовало от альянса "официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года" о возможности будущего членства Украины и Грузии. По утверждению МИДа в Москве, подобный шаг соответствовал бы "коренным интересам европейской безопасности", поскольку перспектива принятия Киева и Тбилиси противоречит обязательству лидеров стран ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Москва также призвала НАТО отреагировать на выдвинутые ею ранее "предложения по снижению напряженности в Европе". В частности, речь идет об "отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия - НАТО" и "возобновлении регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия - США и Россия - НАТО". Кроме того, МИД РФ считает необходимым определить "предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов", прежде всего, на Балтике и в черноморском регионе.

В заявлении по итогам саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года указано, что государства Североатлантического альянса приветствуют стремление Украины и Грузии к членству. "Сегодня мы согласовали, что эти страны вступят в НАТО", - указывается в документе.

Вместе с тем в настоящее время дебатов о присоединении двух стран к альянсу в ближайшей или среднесрочной перспективе не ведется. При этом в особенности Украина поддерживает тесное партнерство с Западом в сфере обороны. В частности, США недавно пообещали предоставить Украине 2,5 млрд долларов для повышения обороноспособности на фоне угрозы новой военной эскалации со стороны России.