Госинспектор Грузии оштрафовал Минюст за публикацию кадров с Саакашвили в тюрьме

Служба государственного инспектора Грузии (занимается надзором за использованием персональных данных) оштрафовала Минюст страны за публикацию кадров приема пищи бывшим президентом Михаилом Саакашвили и его доставки в тюремный госпиталь.

«Решением государственного инспектора Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения, предусмотренного ст. 44 закона Грузии «О защите персональных данных», — сказано в сообщении на сайте службы, передает РБК.

Согласно закону, максимальный штраф по статье, по которой вынесли постановление, составляет 2 тыс. лари. Ведомства также обязали удалить видеозаписи с Саакашвили из Facebook и с официальных сайтов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну впервые за восемь лет перед муниципальными выборами. На родине против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о незаконном пересечении границы.

Позже политика перевели в тюрьму города Рустави. Экс-президент объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой является.

Спустя две недели защита Саакашвили заявила, что он ослаб и ему тяжело передвигаться по камере и говорить. После этого политика перевели в тюремную больницу, было опубликовано соответствующее видео. Затем Минюст и Пенитенциарная служба Грузии обнародовали кадры, где видно, что как Саакашвили принимает пищу.

Позже личный врач политика Николоз Кипшидзе объяснил, что Саакашвили страдает заболеванием крови, при котором нельзя голодать, иначе это приведет к необратимым последствиям. Комиссия врачей посоветовала отправить экс-президента в больницу, чтобы предотвратить осложнения. В конце ноября его перевели в военный госпиталь в Гори.

Сам Саакашвили считает, что его арестовали незаконно, а обвинения против него сфальсифицированы.