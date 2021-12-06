ЕС продлил санкции против россиян за нарушение прав человека

Евросоюз продлил на один год, до 8 декабря 2022 года, санкционный режим против граждан и организаций России, причастных к нарушению прав человека, сообщается на сайте Евросовета.

ЕС утвердил глобальный санкционный режим за нарушение прав человека 7 декабря 2020 года. В рамках этого режима Брюссель ввел санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. В список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Всего под санкции попали 14 человек и четыре организации — из России, Китая, Ливии, Южного Судана, Эритреи и КНДР, передает РБК.

Попадание в санкционный список подразумевает запрет для физических лиц на поездки в страны блока и заморозку активов на территории ЕС.

Россия 30 апреля в ответ на действия Евросоюза ввела санкции против восьми европейцев, в том числе председателя Европарламента Давида Сассоли. Им запрещен въезд на территорию страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал российские санкции лишенными юридических оснований.