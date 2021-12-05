Байден и Путин проведут переговоры 7 декабря

Президент США Джо Байден проведет переговоры по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома вечером в субботу, 4 декабря.

Как уточнила пресс-секретарь главы американского государства Джен Псаки, во время этого разговора Байден намерен выразить озабоченность Вашингтона российской военной активностью на границе с Украиной, а также подчеркнуть готовность США поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Другими темами беседы двух лидеров должны стать взаимоотношения России и США, включая такие темы, как стратегическая стабильность, кибербезопасноть и региональные вопросы.