Спецслужбы Киргизии заявили о разоблачении попытки госпереворота

В Киргизии по делу о подготовке насильственного захвата власти задержаны более 15 человек, сообщает портал 24.kg со ссылкой на информацию Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

Беспорядки, по информации силовиков, должны были начаться после объявления результатов внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 28 ноября. После предыдущих выборов в октябре 2020 года в Киргизии произошли массовые акции протеста, которые привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, результаты голосования были аннулированы.

«Получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. После оглашения итогов предстоящих парламентских выборов граждане планировали организовать митинги в Бишкеке с насильственным захватом власти», — сообщили в ГКНБ.

В комитете уточнили, что для участия в беспорядках их организаторы набирали около 1 тыс. молодых людей, с которыми «проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против госструктур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков».

При обысках у задержанных и в их офисе были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

«Задержано более 15 подозреваемых. По данному уголовному делу устанавливаются и другие члены преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка», — добавили в ГКНБ.

Протесты в Киргизии в октябре 2020 года начались из-за того, что на прошедших 5 октября 2020 года выборах большинство мест в парламенте заняли представители партий, тесно связанных с президентом Сооронбем Жээнбековым. Люди вышли на улицы, требуя проведения новых выборов. Протесты переросли в столкновения с силовиками, протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе здание парламента.

Из пяти президентов независимого Кыргызстана власть мирно и по закону передали только двое: Роза Отунбаева, занимавшая пост в переходный период 2010–2011 годов, и следующий за ней Алмазбек Атамбаев. Первый и второй президенты страны Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были вынуждены бежать из Кыргызстана. Жээнбеков подал в отставку также под давлением уличных протестов.

Новые президентские выборы состоялись в республике 10 января 2021 года, на них победил Садыр Жапаров, с большим отрывом опередивший 16 других конкурентов — он получил почти 80% голосов. Одновременно с выборами прошел референдум об изменении формы правления с парламентской на президентскую республику. Большинство пришедших голосовать поддержали это предложение. При этом явка, хотя выборы были досрочными и прошли всего через четыре месяца после революции, оказалась относительно небольшой — менее 40%, напоминает РБК.

Жапаров вернулся в политику прямо из тюремной камеры, где отбывал срок по обвинению в захвате заложника. Сторонники освободили его 6 октября, на второй день народных волнений. 10 октября Жапарова утвердили в должности премьер-министра. Еще через пять дней он вынудил президента Сооронбая Жээнбекова подать в отставку и занял его место, став исполняющим обязанности главы государства. В своем заявлении об отставке Жээнбеков пояснил, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, «проливший кровь и стрелявший в своих граждан».

В апреле в Киргизии прошел референдум по поправкам в Конституцию. При явке более 30% граждане поддержали изменения в Основном законе: обязанности главы правительства перешли руководителю аппарата президента, президент получил право назначать и увольнять министров. Число депутатов парламента сократили со 120 до 90.