На местных выборах в Грузии побеждает правящая партия

ЦИК Грузии утром в воскресенье, 31 октября, завершил подсчет голосов, отданных избирателями во втором туре муниципальных выборов, которые прошли 30 октября.

По итогам голосования, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов, в том числе пяти самоуправляющих городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Лишь в Цаленджихском муниципалитете на западе страны победу одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава, сообщает DW.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия - 44,4%. В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми - Арчил Чиковани, в Кутаиси - Иосеб Хахалеишвили, в Поти - Бека Вачарадзе. Явка во втором туре выборов составила по всей стране 49,09%.

Грузинская оппозиция уже заявила о фальсификациях и отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов. Глава "Единого национального движения" Никанор Мелия призвал соотечественников к "бескомпромиссной борьбе".