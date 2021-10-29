Последнее обновление: 29.10.2021 10:33

В Беларуси изменен порядок командировок сотрудников госучреждений за границу

В Беларуси указом №420 от 28 октября 2021 года внесены изменения в порядок направления работников государственных органов и иных государственных организаций в зарубежные командировки.

«В том числе с учетом проводимой работы по перераспределению полномочий между органами власти», - говорится в официальном комментарии к указу.

Согласно поправкам, в понимание результативности служебных командировок за границу включается достижение результатов по наращиванию и диверсификации экспорта белорусских товаров, обеспечение импортозамещения и энергетической безопасности.

Указом исключается необходимость согласования с президентом решений о командировании вице-премьеров, главы администрации президента и заместителей иных лиц, занимающих высшие государственные должности.

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