Ozon запускает франшизу по открытию пунктов выдачи заказов в Беларуси

Маркетплейс Ozon запускает франшизу по открытию партнерских пунктов выдачи заказов в Беларуси, сообщила пресс-служба компании.

"Ozon запускает в Беларуси франшизу пунктов выдачи заказов. Теперь белорусские предприниматели могут стать партнерами Ozon, открыв фирменный пункт выдачи заказов (ПВЗ)", - говорится в сообщении.

Агенты будут получать фиксированное вознаграждение от маркетплейса за выдачу клиентских посылок в своем регионе. На первом этапе открыть фирменный пункт выдачи можно в Минске. В других городах республики открытия станут возможны с 2022 года, однако заявки на них принимаются уже сейчас, добавили в компании.

Партнером Ozon может стать любой предприниматель с зарегистрированным в Беларуси юрлицом. Франшиза Ozon без взносов, но от партнеров потребуются первоначальные инвестиции на аренду, ремонт, мебель, а также базовое оборудование - ноутбук и сканер для штрих-кодов, отметил собеседник агентства.

Всем своим партнерам Ozon платит вознаграждение от оборота в точке. Оборот складывается из суммы стоимости всех заказов за минусом возвратных посылок. Для белорусских партнеров вознаграждение составит 4,4%. При этом в первые 90 дней после открытия точки все партнеры получают двойное вознаграждение - 8,8%. Возвраты оплачивают отдельно, заключили в компании.

Ранее Ozon открыл в Минске сортировочный центр под брендом логистического сервиса Ozon Rocket. Это первый логистический объект компании в стране. Пункты выдачи заказов станут продолжением развития инфраструктуры доставки в республике.