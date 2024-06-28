Последнее обновление: 28.06.2024 17:19

Лукашенко упорядочил требования к оценщикам уставного фонда

Лукашенко указом №266 от 27 июня 2024 года упорядочил требования к компаниям-оценщикам, сообщила его пресс-служба.

«В частности, установлены минимальные размеры уставного фонда для оценочных организаций в размере не менее Br50 тыс., а для экспертных - Br100 тыс., что будет являться гарантией обеспечения их финансовой устойчивости, потенциальным источником выплаты ими при необходимости компенсации возможного ущерба», - говорится в официальном комментарии к указу.

Увеличено также минимальное количество оценщиков в каждой организации с 2 до 5, а для экспертных организаций, осуществляющих экспертизу достоверности оценки, введены дополнительные требования о наличии в штате не менее двух экспертов-оценщиков и об осуществлении оценочной деятельности не менее 6 лет.

Кроме того, для упорядочения хранения заключений об оценке, в том числе для целей контроля, введена обязанность наличия в таких организациях помещений архива либо архивной информационной системы.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование