Google не смогла одолеть вердикт МАРТ РБ в белорусском суде

Верховный суд РБ отказался удовлетворить исковое заявление и признать недействительным решение МАРТ РБ о нарушении антимонопольного законодательства.

В июне 2021 года комиссия МАРТ признала нарушением антимонопольного законодательства РБ предустановку приложений Google на продаваемые в Беларуси смартфоны c разработанной Google операционной системой Android, а также требование к производителям устанавливать пакет Google в случае использования операционной системы от Google.

Решение было вынесено на основании проведенного расследования после жалобы российской компании «Яндекс» в 2019 году.

Теперь власти РБ могут наказать Google LLC антимонопольным штрафом.