Последнее обновление: 11.10.2021 18:46

Чиж обжаловал в суде домашний арест и психиатрическую экспертизу

Бизнесмен Юрий Чиж обжаловал своё задержание, заключение под стражу, его продление и домашний арест.

Об этом сообщают медиа со ссылкой на расписание заседаний Верховного суда, согласному которому сегодня, 11 октября, в закрытом режиме суд Центрального района Минска рассмотрел жалобу суда.

Заседание по делу Чижа проходило в закрытом режиме, и в настоящий момент о решении суда ничего неизвестно. Кроме задержания и меры пресечения, бизнесмен оспорил направление его на судебно-психиатрическую экспертизу.

Как следует из жалобы, Чиж был задержан в марте 2021-го после возвращения из России и некоторое время находился в следственном изоляторе. Затем его поместили под домашний арест, а следствие решило отправить его на судебно-медицинскую экспертизу.

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