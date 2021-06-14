Merida – производитель профессиональной химии

Клининговые агентства, торговые центры, государственные и медицинские учреждения, вокзалы и аэропорты используют в уборке специальное оборудование и инвентарь. Важное значение имеет выбор качественных химических средств, способных не только удалять стойкие загрязнения, но и дезинфицировать, продолжительное время сохранять чистоту. Получить такой результат поможет профессиональная химия, производителем которой является компания Merida.

Использование профессиональной химии Merida

Преимущества профессиональной химии для уборки и дезинфекции неоспоримы. Общественные места необходимо убирать быстро и качественно, чтобы не мешать посетителям и сотрудникам учреждений. С этим могут справиться только квалифицированные специалисты, использующие для работы профессиональную химическую продукцию и оборудование.

Клининговые службы специализируются на уборке госучреждений, мест культурного отдыха, частных организаций, коттеджей и квартир. Услуга востребована и оценена пользователями благодаря скорости и высокому качеству выполнения работ. Без применения профессиональной химии сложно добиться высоких результатов, одного опыта недостаточно.

Клининговые компании заказывают оптом продукцию компании Мерида, экономя на разнице цен при покупке в розницу. Этим они обеспечивают постоянное наличие необходимой химической продукции и средств для уборки в своих бытовых помещениях и не простаивают из-за их отсутствия.

На официальном сайте интернет магазина компании Merida можно оставить заявку на оптовый заказ и заказать одно или два средства для проверки его качества и свойств.

При закупке партии профессиональной химической продукции стоит ориентироваться на:

- объем выполняемых работ, площадь помещений или дворовых территорий;

- направления деятельности (временное или постоянное обслуживание помещений, полный комплекс услуг или узкопрофильные работы и т.д...);

- численность штата компании, предлагающей услугу и наличие специального оборудования;

- тип поверхности и характер загрязнений с которыми приходится чаще сталкиваться при уборке (т.е. для уборки вокзала и медучреждения используются разная химическая продукция, но со схожими функциональными особенностями).

Оставить заказ можно, заполнив заявку на сайте. Если вы сомневаетесь, обратитесь за помощью к онлайн-консультанту, который ответит на все вопросы и сориентирует в выборе нужных средств и необходимого количества для выполнения определенного вида работ.

Какую профессиональную химию предлагает Мерида

Компания Merida предлагает широкий выбор профессиональных средств для уборки. Кислотные, щелочные и нейтральные средства помогают удалить любые загрязнения, не повреждая поверхность и не причиняя вред окружающей среде и человеку. К профессиональной химии для достижения нужного результата нужен подход профессионала.

Выбор химизделий для уборки зависит от сферы применения:

- Внутренняя уборка – мойка пола и стен с разным покрытием, уборка складских и заводских помещений, магазинов и офисов, гостиниц и больниц, частных домов и квартир, чистка санузлов и дезинфекция; - Внешняя уборка – уборка дворовых территорий и переходов, чистка памятников и мемориальных комплексов, мойка витрин и фасадов зданий, уборка после строительных работ.

Без использования профессиональной химии добиться быстрого результата и должного уровня чистоты невозможно. Поэтому клининговые компании и крупные производственные предприятия, имеющие собственный персонал уборщиков, при уборке пользуются профессиональным оборудованием и химическими средствами, которые в широком диапазоне предлагает компания Мерида.

Средства для мойки и чистки, представленные в каталоге, подойдут для ручной и машинной уборки. Специалисты компании окажут содействие в выборе, ознакомят с инструкцией применения. Химические изделия Мерида отлично справятся с локальными и комплексными загрязнениями, дезинфицируют и удалят неприятные запахи.

Химические средства для внутреннего клининга

Компания Мерида предлагает средства профессиональной химии для проведения полного комплекса работ по уборке внутри помещения. Применение специальных средств поможет не только убирать помещения, но и дезинфицировать поверхности, увеличивать их срок службы, избавляться от плесени и паразитов.

В каталоге интернет магазина широкий ассортимент товара для:

- генеральной и текущей уборки помещений;

- мойки, чистки окон и стеклянных поверхностей;

- уборки санузлов и ванных комнат;

- удаления застарелых загрязнений;

- ухода за мебелью, коврами и тканевыми покрытиями;

- дезинфицирующие средства и способствующие удалению плесени;

- чистки техники и поддержание ее работоспособности;

- ручной и машинной уборки;

- уборки после ремонта.

Внутренняя уборка супермаркета и офисного помещения требует применения разных химических средств. При уборке в доме или квартире не рекомендуется использовать изделия, предназначенные для уборки производственных помещений. Для клининга пищеблоков и больниц, детских садов и школ, ресторанов и кафе используют профессиональную химию, безопасную для организма даже при постоянном применении.

Профессиональная химия для внешнего клининга

Для уборки вне помещений используется концентрированные средства усиленного действия. Качественная продукция отвечает требованиям безопасности для человека и окружающей среды.

В каталоге компании Мерида представлена профессиональная химия для уборки:

- прилегающих к зданию территорий;

- стадионов;

- вокзалов и аэропортов;

- мемориалов и т.д…

Продукция позволяет содержать их в идеальной чистоте, учитывая характеристики очищаемой поверхности.

Внешний клининг – это приведение в порядок сооружений и устройств, дорог и переходов. Перепады температур, осадки в виде дождя, снега, тумана, вандалы, портящие внешний вид зданий, витрин и декоративных сооружений, требуют профессиональных знаний и грамотного подхода для проведения чистки и мойки.

Компания Merida в Европе

Продукция компании заслужила признание во многих Европейских странах и странах бывшего союза. В Беларуси Мерида открыла свое представительство в 1994 году и стала ведущим поставщиком профессиональной химии и специального оборудования для клининга. Предлагает продукцию оптом и в розницу для предприятий и частных лиц. Является гарантом чистоты при проведении любого вида чистки и уборки.