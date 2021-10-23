Косово объявило о высылке двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства РФ в Сербии, обвинив их в подрыве национальной безопасности.

Президент Косово Вьоса Османи в посте, выложенном в Facebook в пятницу, 22 октября, сообщила, что она попросила МИД республики объявить двух сотрудников офиса связи РФ в Косово персонами нон грата за их "вредную деятельность, создающую угрозу для национальной безопасности и конституционного порядка". При этом президент не сообщила каких-либо подробностей, передает DW.

По словам Османи, МИД Косово поручил правоохранительным и компетентным органам выполнить ее решение. Президент подчеркнула, что Республика Косово полна решимости "бороться против вредоносного влияния России и ее пособников в регионе, которые стремятся подорвать наши достижения и достижения США, НАТО и Евросоюза".

Она добавила, что Приштина будет и впредь "тесно сотрудничать с американскими и европейскими союзниками с целью предотвратить усилия, направленные на то, чтобы Косово и соседние страны пострадали от российских амбиций по дестабилизации региона".

Между тем посольство России в Белграде заявило, что решения администрации Косово о высылке двух российских дипломатов не имеют правовой силы, и Москва сотрудничает по данному вопросу с миссией ООН по делам Косово.

"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу", - сказал представитель российской дипмиссии в интервью "Интерфаксу".

Край Косово являлся провинцией Сербии до 2008 года, когда он в одностороннем порядке провозгласил независимость от Белграда. Это произошло после войны 1998-99 годов между сербскими войсками и косовскими сепаратистами, которая закончилась победой косовских повстанцев благодаря поддержке сил НАТО.