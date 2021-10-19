Россия вводит общенациональный режим нерабочих дней из-за всплеска Covid-19

Российские власти сдувают пыль с рецептов весны 2020 года и готовятся объявить общенациональный локдаун из-за всплеска заболеваемости Covid-19 и рекордов смертности с начала пандемии.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы - 23 октября, передает finanz.ru.

Таких регионов сейчас шесть. Это Удмуртия, Пермский край, Оренбургская область, Башкирия, Тюменская область, Ивановская область и Татарстан, перечислил на заседании президиума координационного совета при правительстве глава Минздрава Михаил Мурашко.

В структуре госпитализированных с Covid-19 выросло число тяжелых пациентов, растет число нуждающихся в ИВЛ, кратно по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость среди детей, констатировал он.

После локдауна открывать экономику нужно будет «аккуратно», заявила Голикова. Всем работодателям рекомендуют перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц. Кроме того, снова активно заработает система QR-кодов, подтверждающих прививку, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест.

«Субъекты РФ должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты, по перечню, который будет ими установлен, только при наличии QR-кода», - сказал Голикова.

За уже зараженными нужен повышенный контроль: часто они пренебрегают самоизоляцией, что «недопустимо», добавила она.

Окончательное решение по режиму нерабочих дней примет президент РФ Владимир Путин, которому представят предложения правительства в среду.

Одновременно с локдауном кабмин проработает меры поддержки бизнеса - соответствующее поручение премьер Михаил Мишустин дал главе МЭР Максиму Решетникову и первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Практика введения аналогичных мер и ограничений для предупреждения распространения коронавируса показала эффективность, заявил Мишустин, добавив, что при этом нужно «помочь предприятиям продолжить устойчивую работу».

«Нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение, речь идет о здоровье наших людей», - добавил премьер.