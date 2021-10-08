ЕАЭС определил принципы распределения пропуска электроэнергии на общем рынке

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 16-м заседании Консультативного комитета по электроэнергетике согласовали принципы распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи (МГЛЭП) на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, появилась ясность в достаточно важной части пакета правил общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, который должен заработать до 1 января 2025 г. К этому же сроку страны евразийской «пятерки» (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) должны будут гармонизировать национальные законодательства с правилами общего рынка ЕАЭС. Цель этого пакета документов (включает четыре правила) – прописать алгоритм действий для участников рынка, минимизировав возможные риски нового, «шестого» энергорынка ЕАЭС.

«Представители государственных органов и энергетических компаний согласились с тем, что для каждого способа торговли электроэнергией (по свободным двусторонним договорам, биржевым срочным контрактам и сделкам на сутки вперед) будет выделяться своя доля доступной пропускной способности МГЛЭП. Причем для заключения срочных контрактов будет предусмотрена общая доля без дробления на виды таких контрактов в зависимости от периода поставки (год, квартал, месяц, неделя). Участники заседания также договорились о том, что установленные для способов торговли доли будут учитываться и при суточном планировании объемов поставок. А в случае, если доли, выделенные для торговли по свободным двусторонним договорам или срочным контрактам, не будут востребованы целиком, то их остатки будут перенесены для заключения сделок на сутки вперед», - говорится в сообщении ЕЭК.

Кроме того, на заседании представители стран ЕАЭС условились об обязательности заключения договора на межгосударственную передачу электроэнергии по территории одного государства-члена в целях обеспечения функционирования электроэнергетического рынка другой страны ЕАЭС.

Необходимость урегулирования этих вопросов возникла в связи с разработкой проектов правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза и правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности).

«Эти документы наряду с правилами взаимной торговли электроэнергией и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС будут регулировать его функционирование», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что доступная пропускная способность — часть пропускной способности межгосударственных сечений (МГЛЭП), которая может быть использована для поставок электроэнергии в рамках общего энергетического рынка. Доступную пропускную способность будут определять системные операторы для каждого межгосударственного сечения каждого часа планируемого периода (следующего года) и для обоих направлений перетока электрической энергии. В течение года системные операторы могут изменить доступную пропускную способность на оставшийся период года, если произошли какие-то системные изменения.