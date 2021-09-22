Власти Россиян начнут сажать граждан в тюрьму за фейки о выборах

Генпрокуратура России намерена добиваться в том числе уголовной ответственности для лиц, распространяющих заведомо недостоверную информацию о выборах.

Об этом заявил во вторник замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров, сообщают РИА Новости.

«Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования», - рассказал Жафяров на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

«Эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений», - сказал он, добавив, что прокуратура намерена не «только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных».

Глава комиссии Госдумы РФ по расследованию вмешательства зарубежных стран в дела РФ Василий Пискарев на том же заседании заявил, что фейки о выборах распространяли более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО).

По окончательным данным ЦИК, в Госдуме VIII созыва 324 места из 450 достанется «Единой России», которая набрала 49,82% по федеральным спискам и 198 мест по одномандатным округам.

Хотя партия власти подходила к выборам с минимальным за 10 лет рейтингом, падавшим ниже 27%, ей удалось сохранить конституционное большинство после того, как электронное голосование «досыпало» ее кандидатам победные голоса, отмечает finanz.ru.

КПРФ досталось 57 мандатов (на 17 больше, чем в Думе предыдущего созыва). «Справедливая Россия - За правду» получила 27 мест (было 23), ЛДПР - 21 место (было 39), «Новые люди» - 13.