Власти России запланировали рекордное за 10 лет повышение расходов на силовиков

Российские власти решили отказаться от планов «заморозки» расходов на силовые структуры и с 2022 года резко увеличивают финансирование правоохранительных органов из федерального бюджета.

С 2,384 триллиона рублей в этом году ассигнования по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличатся до 2,81 триллиона в следующем, следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете, которую приводят РИА Новости.

Рост расходов по статье, куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, Следственного комитета, Прокуратуры, органов безопасности и ФСИН, составит 17% и станет рекордным с 2012 года. Тогда в ответ на протесты на Болотной финансирование силовиков подскочило сразу на 46%.

В 2023 году финансирование силовых структур увеличится еще на 100 млрд рублей, до 2,91 триллиона, а в 2024-м - на дополнительные 110 млрд, до 3,02 триллиона.

В сумме за три года бюджет потратит на силовую «машину» 8,74 триллиона рублей - на 2 триллиона, или 28% больше, чем в предыдущую трехлетку (6,826 трлн рублей).

Еще год назад бюджеты правоохранительной системы планировали держать «в узде», чтобы перенаправить деньги на ускорение экономики и национальные проекты. Так, в закон о бюджете, принятый в 2020-м, была заложена фактически «заморозка» финансирования: 2,4 трлн рублей этом году, столько же в следующем и 2,54 трлн - в 2023-м.

Но планы поменялись после череды протестов в ответ на арест оппозиционера Алексея Навального и дальнейшего усиления линии на изоляционизм и запреты, отмечает finanz.ru.

После выборов в Думу, которым предшествовали разгром оппозиции и кампания давления на интернет, репрессии продолжатся и станут изощреннее, считает руководитель проекта R.Politik Татьяна Становая.

Что касается выборов, то они «являются лишь одним из факторов, играющих роль катализатора репрессивной политики», считает она: «Избирательная кампания создает для силовиков идеальную атмосферу для «саморазоблачения любого антирежимного поведения и дает возможность значительно обновить и расширить список потенциальных неблагонадежных элементов».

Бюджет на 2022-24 годы нацелен на то, чтобы «выполнить обязательства перед гражданами», заявил во вторник премьер РФ Михаил Мишустин.

«В его основе одна простая идея - рост благополучия людей, - подчеркнул он. - Ведь главное - это забота о наших гражданах».