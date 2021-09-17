Последнее обновление: 17.09.2021 11:23

СБ Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные антитеррористические учения в приграничных районах Житомирской области, которая граничит с Гомельской областью Беларуси.

"СБУ провела антитеррористические учения в приграничных районах Житомирской области. По оценкам координационной группы антитеррористического центра при управлении СБУ в Житомирской области, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Согласно легенде учений, "диверсионно-разведывательная группа" планировала совершить взрыв на военной базе артиллерийских боеприпасов с помощью беспилотного летательного аппарата и затем нелегально убежать через границу в соседнюю страну. Силовики обезвредили условных злоумышленников вблизи пункта пропуска "Выступовичи".

В пресс-службе ведомства добавили, что в учениях приняли участие подразделения региональных управлений СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Национальной полиции, а также представители органов власти и местного самоуправления.

13 сентября СБУ также провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью в Волынской области.

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