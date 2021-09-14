Последнее обновление: 14.09.2021 13:48

Путин заявил об уходе на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

Из-за необходимости уйти на самоизоляцию российский президент примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

Недавно Путин заявил, что люди из его окружения заболевают коронавирусом, возможно, ему тоже придется уйти на карантин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда попросил не понимать эти слова «буквально».

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. 14 апреля президент сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.



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