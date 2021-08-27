Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 476 265 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 августа 2021 года выросло до 476 265 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3735 человек.

Выздоровели и выписаны 469 569 (+1733) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1862 человека (9,58% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7739587 (+19442) тестов на коронавирус.