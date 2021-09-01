Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 483 231 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 сентября 2021 года выросло до 483 231 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3791 человека.

Выздоровели и выписаны 475 898 (+1 598) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 699 человек (8,23% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 817 642 (+20 642) теста на коронавирус.