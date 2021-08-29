Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 479306 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 августа 2021 года выросло до 479306 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3757 человек.

Выздоровели и выписаны 472505 (+1487) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3757 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1405 человек (7,31% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 77777175 (+19222) тестов на коронавирус.