Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 485 067 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 сентября 2021 года выросло до 485 067 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3803 человек.

Выздоровели и выписаны 477 682 (+1 784) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 836 человек (8,53% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 839 164 (+21 522) теста на коронавирус.