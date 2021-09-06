Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 492 399 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 сентября 2021 года выросло до 492 399 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3847 человек.

Выздоровели и выписаны 484 112 (+1 119) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3847 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 473 человека (10,67% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 913 616 (+13 810) тестов на коронавирус.