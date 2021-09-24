Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 526 242 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 сентября 2021 года выросло до 526 242 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 4066 человек.

Выздоровели и выписаны 510 304 (+1 368) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 994 человека (6,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8 332 887 (+32 227) тестов на коронавирус.