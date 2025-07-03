Последнее обновление: 03.07.2025 15:27

Американская компания подала патент на белок для сращивания позвоночника

Американская биотехнологическая компания Bone Biologics объявила о подаче патентной заявки в США на технологию, использующую рекомбинантный белок NELL-1 для стимуляции направленного роста костной ткани. Об этом компания сообщила на ресурсе Businesswire.

Согласно информаци, NELL-1 может повысить эффективность операций по фиксации позвоночника – распространенной процедуры для лечения хронической боли в спине, которая предполагает сращение двух или более позвонков. Современные методы лечения часто используют костные трансплантаты или мощные факторы роста, которые иногда вызывают неконтролируемое образование костной ткани вне зоны операции или другие осложнения.

NELL-1 – это белок, который естественным образом участвует в развитии костей. Согласно предварительным доклиническим исследованиям, технология может обеспечивать более точечную стимуляцию роста костной ткани и одновременно снижать риск образования жировых клеток в месте имплантации.

В настоящее время компания проводит пилотное клиническое исследование в Австралии среди пациентов с дегенеративными заболеваниями межпозвоночных дисков. Результатов масштабных рандомизированных клинических исследований, подтверждающих безопасность и эффективность белка NELL-1 для широкого применения, пока нет.

Для выхода на американский рынок компании Bone Biologics необходимо получить одобрение FDA.

Реакция рынка была мгновенной – акции компании заметно выросли на фоне новости о патенте. Акции компании сегодня, 3 июля, стоят $3,62 за штуку.



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