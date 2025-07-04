Последнее обновление: 04.07.2025 17:21

Польша отказала Германии в совместном патрулировании границы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг идею Германии о проведении совместных пограничных проверок. Заявление польского министра приводит Euractiv.

После того, как Польша ввела контроль на границах с Литвой и Германией, глава немецкого МВД Александер Добриндт предложил Варшаве и Берлину ввести совместный пограничный контроль.

Комментируя это предложение, Косиняк-Камыш заявил: "Нет, нет! Совместных патрулей не будет".

"На немецкой стороне будут немецкие патрули, на польской – польские. Министр из Германии не будет нам говорить, что делать в Польше", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Польша будет самостоятельно защищать свои границы.

Между тем члены правительства Польши и действующий президент Анджей Дуда поссорились из-за активистов, которые самостоятельно организовали патрули на границе с Германией на фоне взаимных пограничных контролей.



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