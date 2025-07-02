Армия Чехии начала использовать датчик, оснащенный системой распознавания БПЛА «свой-чужой»

Военнослужащие 25-го чешского зенитно-ракетного полка, дислоцированного в Страконице, теперь могут использовать разведывательный датчик, который точнее отслеживает происходящее в воздушном пространстве.

Прибор определит, какие устройства перемещаются в воздухе. Например, датчик IFF mode 5 может обнаруживать перемещение беспилотников, а также считать информацию о том, кому дрон принадлежит, рассказала агентству ČTK пресс-секретарь полка Страконице Яна Самцова. Она добавила, что армия не хочет раскрывать стоимость оборудования. Датчик, который производит пардубицкая компания Retia, будет использоваться и другими армейскими полками.

«В рамках воздушной разведки мы ищем объекты, будь то самолеты, вертолеты или беспилотники, которые перемещаются в воздушном пространстве, и нам нужно распознать, какие из них принадлежат нам, а какие противнику. С помощью прибора IFF mode 5 мы, выражаясь простым языком, отправляем запрос в воздушное пространство, и получаем ответ, какой из летательных аппаратов наш», – рассказал командир 252-го зенитного отряда Петр Ржезничек, которого цитируют чешские СМИ.

Военные протестировали датчик, внешне напоминающий радар. «Прежде чем оператор выпускает ракету, он делает запрос, чтобы проверить, нет ли в этом районе наших собственных летательных аппаратов. Если они есть, система блокируется, и выстрелить невозможно», – объяснил Ржезничек. Если военные выпускают ракету, а датчик только потом обнаруживает, что в воздушном пространстве присутствует наш самолет, ракета самоуничтожится.

Зенитно-ракетный полк является частью ВВС Чехии, он дислоцируется в Страконице. Его приоритетной задачей является обеспечение противовоздушной обороны Чехии и объектов государственного значения, таких как атомные электростанции, авиабазы и транспортные узлы. Он также обеспечивает противовоздушную оборону подразделений, выполняющих боевые задачи.