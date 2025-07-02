Последнее обновление: 02.07.2025 14:34

В Беларуси определились с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные дни

Минздрав определился с графиком работы учреждений здравоохранения в выходные дни.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поликлиники, аптеки и другие организации здравоохранения в праздничные дни будут работать по следующему расписанию:

3 июля — по графику работы в государственный праздник;

4 июля — по графику работы в субботний день;

12 июля — по графику работы в рабочий день.

Больницы и республиканские научно-практические центры:

3 июля — по графику работы в государственный праздник;

4 июля — по графику работы в рабочий день;

12 июля — по графику работы в субботний день.

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