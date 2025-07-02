В Германии растет число "балконных электростанций"

В первой половине года жители ФРГ установили не менее 220 тысяч мини-солнечных систем - так называемых "балконных электростанций".

оценкам экспертов, фактическое число может достигать полумиллиона, поскольку многие устройства до сих пор не зарегистрированы. Об этом говорится в данных Федерального сетевого агентства Германии.

По информации Немецкой ассоциации солнечной промышленности, темпы роста установок сопоставимы с прошлогодними. Спрос остается высоким, потому что их стало проще регистрировать и оборудование подешевело.

Наибольшее абсолютное количество установок зафиксировано в самых населенных федеральных землях - Северном Рейне-Вестфалии и Баварии. Однако при пересчете на количество домохозяйств лидируют Нижняя Саксония и Рейнланд-Пфальц - здесь на 1000 домохозяйств приходится почти 34 и 31 установка соответственно. Для сравнения, в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии этот показатель составляет около 23-24 установок на 1000 домохозяйств.