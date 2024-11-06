Немецкие компании создали крупнейшую в мире солнечную электростанцию для дома

Немецкие компании Indielux и EPP Solar выпустили самую большую в мире подключенную фотоэлектрическую систему для жилых домов мощностью до 6 кВт. Об этом сообщает PV Magazine.

Компания заявила, что система будет запущена в декабре в Германии, Франции, Австрии, Польше и Испании.

"Технология Ready2plugin – это единственная технология с такой мощностью, которая позволяет использовать существующие электроустановки с помощью защитной вилки, соответствующей стандартам и проста в использовании без необходимости привлечения электрика", – заявили в Indielux.

Indielux и EPP Solar совместно разработали систему. Она производит электричество посредством солнечных модулей выходной мощностью от 3 кВт до 6 кВт. Энергию можно накапливать в аккумуляторах емкостью от 5,1 кВт-ч до 25,6 кВт-ч.

Как уверяют производители, система управления энергопотреблением ограничивает подачу электроэнергии в общественную сеть на уровне 800 Вт.

Система также оснащена розеткой до 2 000 Вт для собственного потребления, а также аварийной розеткой мощностью до 3000 Вт. Оборудование работает при температуре от -10 до +50 градусов по Цельсию.