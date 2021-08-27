Последнее обновление: 27.08.2021 12:28

Зеленский подписал указ о создании в Украине кибервойск

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по киберобороне страны и поручил кабмину в течение двух месяцев разработать законопроект о создании кибервойск.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", говорится в указе, передает DW.

Согласно документу, Зеленский также обязал правительство осуществить расчеты потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, которые необходимы для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск в системе министерства обороны Украины.

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