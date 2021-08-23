Зеленский распорядился заблокировать в Украине «МК» и «Ведомости»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», а также нескольких российских СМИ.

В указе президента Украины говорится, что санкции вводятся в отношении 12 российских компаний, в числе которых акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа» (компания — издатель газеты «Ведомости»), передает РБК.

Кроме того, под ограничения попали газеты «Московский комсомолец» («МК») и «Версия», а также акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам («gt-news.info», «gorlovka-news.su»), которые, по мнению Киева, связаны с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Против самого Пушилина украинский президент также ввел санкции.