Организация журналистов в РФ заявила о самоликвидации

В объединении журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор" объявили о закрытии проекта "во всех его воплощениях" после начала внеплановой проверки Министерства юстиции РФ.

Как написала в понедельник, 26 июля, в соцсети Facebook бывший руководитель "Четвертого сектора" Анастасия Сечина, 12 июля Минюст известил организацию о начале внеплановой проверки. По мнению Сечиной, причиной стало заявление силовиков о том, что журналисты якобы занимаются политической деятельностью.

"Даже не знаю, стоит ли говорить, что "Четвертый сектор" не занимался, не занимается и не планировал заниматься политической деятельностью. Мы всегда занимались журналистикой и проектами, с нею связанными. Только этим", - подчеркнули в организации.

Сечина не исключила, что по результатам проверки организация будет признана "иностранным агентом", как это произошло ранее со многими независимыми изданиями. Решение о самоликвидации проекта она объяснила тем, что у объединения "нет ни ресурса, ни желания кормить этого "зверя" ежемесячными отчетами и регулярными аудиторскими проверками".

По ее словам, вместо "Четвертого сектора" теперь будет действовать "неформальное содружество журналистов-фрилансеров "АРТЕЛЬ", передает DW.

Минюст РФ несколькими днями ранее включил в список СМИ-"иноагентов" The Insider и пятерых журналистов. Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной организацией издание "Проект", а Минюст внес восемь журналистов в реестр СМИ-"иноагентов". В апреле "иностранным агентом" было признано издание "Медуза", в мае - VTimes, которое после этого объявило о закрытии.

Всего в списке СМИ-"иноагентов" сейчас 34 позиции. Ровно половина из них внесена в реестр в текущем году.