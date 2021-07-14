Четыре грузинских телеканала на сутки прекратили вещание

Четыре оппозиционных телеканала Грузии в среду, 14 июля, на 24 часа прекратили вещание в знак протеста против насилия над журналистами в связи со смертью телеоператора телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы.

Руководство телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасиа" требуют от властей наказать всех причастных к совершению насилия. В сетке вещания этих телекомпаний на черном фоне идет список 53 журналистов, избитых 5 июля противниками гей-парада. Акция протеста проходит под лозунгом "В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников".

Александр Лашкарава был избит противниками ЛГБТ-сообщества и, получив сотрясение мозга и множественные переломы костей лица, попал в больницу. Его выписали через три дня, а 11 июля он был найден мертвым в своей квартире. Причиной его смерти могла стать передозировка наркотиками, заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе, ссылаясь на данные химической экспертизы, передает DW.

Смерть Лашкаравы стала поводом для массовых митингов оппозиции с требованием отставки правительства Грузии, на которое возложили ответственность за избиение сотрудников СМИ.

Организация "Тбилиси прайд", защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала провести в центре грузинской столицы "Марш достоинства". Против этого категорически выступили представители радикальных групп, позиционирующие себя "защитниками традиционных ценностей". С утра они стали собираться на проспекте Руставели, а позднее переместились к зданию парламента.

Здесь наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. В результате пострадали более 50 работников СМИ. Полиция не вмешивалась в происходящее. Позднее правоохранительные органы задержали по делу об избиении журналистов 16 человек.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в преддверии марша призывал сторонников ЛГБТ отказаться от проведения акции, чтобы избежать гражданского противостояния. "Это Грузия, у нас свои традиции, свои порядки", - пояснил премьер, подчеркнув, что большинство населения страны выступает против проведения гей-парада.