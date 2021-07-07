Украина ввела санкции против 100 граждан из списка Минфина США

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел рестрикции в отношении 100 украинских граждан, которые находятся в санкционном списке Министерства финансов США.

Об этом сообщил во вторник секретарь Совбеза Алексей Данилов, передает ТАСС.

«На сегодняшний день у нас установлено, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина [США], 127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров, - сказал он в интервью украинскому «24 каналу», уточнив, что ограничительные меры были утверждены на последнем заседании Совбеза. - Остались 27 [человек], мы с ними сейчас дополнительно разбираемся».

Данилов добавил, что в вопросе санкций в отношении этих лиц СНБО сотрудничал с партнерами из США. По его словам, украинские ведомства также ведут активную работу в этом направлении и «предоставляют очень много дополнительной информации».

Секретарь Совбеза отметил, что еще четыре человека находятся под санкциями Госдепартамента, то есть всего под американские ограничения попали 134 гражданина Украины. Он пояснил, что «отдельная ситуация» сложилась с девятью лицами, которые мешали проведению выборов в США, и по ним ожидаются дополнительные документы.

В июне СНБО поручил Службе безопасности, правительству и Службе внешней разведки проверить информацию о каждом из 134 граждан Украины, включенных в американские санкционные списки, и изучить, на каких основаниях в отношении них были введены рестрикции, для принятия соответствующих решений на заседаниях Совбеза.